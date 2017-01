Primo allenamento del 2017 a Trigoria: la Roma si è ritrovata nel pomeriggio agli ordini di Luciano Spalletti per iniziare la seconda parte della stagione e dare la caccia alla Juventus capolista. I sudamericani (ad eccezione di Fazio, Paredes e Perotti che sono già in Italia), torneranno domani mattina e si alleneranno nel pomeriggio insieme con i compagni. Recupera De Rossi dall’infortunio al polpaccio, a Genova ci sarà. Fermi ai box ancora Paredes e Manolas: il centrocampista sente ancora dolore alla caviglia, mentre il greco sta smaltendo la lesione muscolare alla coscia destra. Entrambi, assicurano dallo staff sanitario, saranno convocati per la gara contro i liguri dell’8.



ADDIO 2016

È stato un 2016 intenso quello dell’esterno azzurro, in vacanza alle Maldive ha trovato il tempo per allenarsi con la solita voglia che lo contraddistingue e l’obiettivo di tornare a febbraio: «Vorrei che questo 2016 non finisse mai. Un anno speciale. In campo e fuori. La notte del Pallone d’Oro. Il primo gol nel derby. L’Europeo. La nascita di mia figlia. L’infortunio. I sorrisi dei bambini la sera della maratona Telethon. Già il mio primo infortunio. E proprio grazie al mio infortunio ho imparato tante cose. Che ci si può alzare da ogni caduta. Più forti di prima. Sono le cadute a renderci uomini migliori, più forti…ci fanno capire che ogni ostacolo che incontriamo si può superare. Grazie 2016 per tutto quello che mi hai dato. Benvenuto 2017, aspettami più forte di prima!», è il post d’augurI di Florenzi su Instagram.