Totti in diretta con Fiorello: «In panchina con voi? Tanto ci sono abituato...»

di Gianluca Lengua

Dopo essere andato a trovare Maurizio Costanzo, Francesco Totti passa a fare un saluto a Fiorello nel suo programma mattutino ‘Edicola Fiore’. Il numero 10 è arrivato in piazza Giochi Delfici intorno alle 6.30 per fare briefing con la produzione e alcune prove previste in scaletta, alle 7.30 è iniziata la diretta, in onda fino alle 8 del mattino. Lo showman ha cominciato con una battuta: «Vieni a fare il vecchio in panchina qui con noi», Totti non spreca l’assist e colpisce: «Tanto ci sono abituato…». Francesco scherza anche sull’amico Buffon: «Faccio tanti auguri a Gigi per la millesima partita. Quanti gol gli ho fatto? Tra i dieci e i quindici, ma non solo alla Juve…Se dovessi tirargli un rigore glielo tirerei sui cogl…(ride ndc)».

La puntata scivola via in fretta tra gag e battute: «Mi manca la nazionale, questa sera segnano Belotti e De Rossi. Il quarto figlio? Ancora non sono al lavoro, Tra un po’ cominciano da parte mia, da parte sua c’è tempo…». Questa sera alle 19.30 su Sky Uno andrà in onda il resta della puntata con Totti alla pianola e Fiorello che canta ‘La leva calcistica del '68’ di De Gregori e ‘Grazie Roma’ di Venditti.

