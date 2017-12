Roma, Totti: «Il mio erede ancora non c'è. A noi lo scudetto, alla Juve la Champions»

di Gianluca Lengua

Dal campo alla poltrona da dirigente. La metamorfosi di Francesco Totti è completa: l’ex capitano della Roma si sente sempre più a suo agio nelle vesti di rappresentante del club giallorosso. Questa sera prima di ricevere il premio “Legends” ai Gazzetta Award che si stanno tenendo a Milano agli East End Studios, ha commentato il sorteggio di Champions e il campionato in corso: «Con lo Shakhtar gara da 50 e 50. Gattuso al Milan fa un certo effetto anche perché prima c’era un mio amico. Scudetto Roma, o Champions Juve? Spero tutte e due. Le parole di De Rossi su Spalletti? Chiedete a lui, risponderà come sa. Un nuovo Totti al momento non c’è, spero arrivi». E ancora. «Alla Roma non mancano i miei gol, è da tanto che non segno. A Verona non so se sia un punto guadagnato o due punti persi perché quando si punta allo scudetto bisogna assolutamente vincere questo genere di partite».

© RIPRODUZIONE RISERVATA