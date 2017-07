Roma, Totti incontra la dirigenza a Trigoria: pronte le basi per l'accordo

di Gianluca Lengua

Il tanto atteso incontro finalmente è avvenuto: oggi pomeriggio Francesco Totti è tornato a Trigoria per partecipare ad un meeting con il direttore generale Mauro Baldissoni, il direttore sportivo Monchi e l’amministratore delegato Umberto Gandini. Dopo un mese e mezzo dall’addio al calcio all’Olimpico davanti a 60 mila tifosi in lacrime, l’ex capitano romanista getta le basi sul suo futuro da dirigente: è ancora top secret il ruolo che Francesco andrà ad occupare in società, quello di direttore tecnico sarebbe il suo sogno anche se Monchi in più di un’occasione ha chiesto di averlo accanto per «comprendere cosa vuol dire la Roma». Totti probabilmente comincerà la sua nuova avventura a partire dal primo agosto, non è escluso, però, che Pallotta riesca a convincerlo a raggiungere la squadra a Boston nella seconda metà luglio.



LE ALTRE OFFERTE

In questi mesi si sono accavallate le proposte per continuare la carriera da calciatore lontano dall’Italia: Tokyo, Miami, New York e Abu Dhabi sono solo alcune delle mete prese in considerazione. Le richieste sono arrivate anche dalle Tv nazionali: da Sky alla Rai passando per Mediaset, tutti hanno proposto a Totti un posto come commentatore o conduttore. Francesco, però, ha scelto il campo e la Roma: un amore eterno che è destinato a continuare a lungo. Almeno per altri sei anni, quelli previsti da contratto.

