Roma, Totti scherza con Shevchenko: «Il sorteggio? Colpa sua»

Totti scarica la responsabilità su Shevchenko. "Lui è l’artefice di tutto. Lui sceglieva i gironi ma sappiamo che le squadre forti bisogna affrontarle. Per loro pure non sarà semplice affrontare la Roma. Noi proveremo a metterle in difficoltà.L’esperienza di Simeone e Conte? Sono due top squadre internzaionali e proveremo a metterle in difficoltà il più possibile". Sul suo nuovo ruolo nella Roma, poi. "Mi sono messo a disposizione e sono entrato in punta di piedi. Conosco bene l'ambiente, sono pronto a dare consigli a tutti, fuori e dentro Trigoria"

