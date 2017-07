Totti riabbraccia la Roma: incontro con il club a Trigoria per definire il ruolo da dirigente

di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato PINZOLO Un colpo a sorpresa, ma era nell’aria: Francesco Totti è passato a Trigoria, quella che per venticinque anni è stata la sua casa da calciatore, nato e cresciuto lì. Ha incontrato Mauro Baldissoni, dg della Roma, tornato nella Capitale dopo un soggiorno brevissimo a Pinzolo, l’amministratore delegato Umberto Gandini e infine il ds Monchi. Si può dire: Totti riabbraccia la Roma. Fervono i preparativi della trasferta negli Usa e Francesco ha incontrato tutti i dirigenti e si è trattenuto una mezzora in più con il ds spagnolo, anche lui di passaggio nella Capitale (è stato a Londra da Pallotta ed era in partenza per Siviglia). Totti e Monchi, di nuovo a colloquio dopo settimane di silenzi e di dubbi e dopo le parole dolci che lo spagnolo ha dedicato al Capitano. Un colloquio, fanno sapere i dirigenti della Roma, molto positivo. Nel quale si sarebbero gettate le basi per il futuro, quel futuro da dirigente che era scritto in quella carta privata passata in consegna dalla famiglia Sensi alla proprietà americana. Di rinnovo in rinnovo, quella era l’unica certezza: Totti sarebbe stato dirigente della Roma dopo la carriera da calciatore, terminata in lacrime dopo il 28 maggio e quella partita infinita tra Roma e Genoa, che ha ridato alla squadra giallorossa l’accesso diretto in Champions League.



