Roma, il turnover non rende. Szczesny: «Col Napoli sarà una sfida tra squadre arrabbiate»

di Gianluca Lengua

Quasi due anni alla Roma in prestito secco, un portiere che si è fatto amare dal pubblico e dalla squadra, grazie alla sicurezza che dimostra in campo e alle parate che hanno salvato il risultato in più di una partita. Wojciech Szczesny è tornato questa estate a Trigoria per espressa volontà di Luciano Spalletti perché Alisson non era ancora pronto, troppo acerbo per essere catapultato nel campionato italiano. Tra quattro mesi il portiere polacco tornerà al suo Arsenal, ad aspettarlo ci sarà Wenger che difficilmente lo farà partire per il terzo anno consecutivo salvo un’offerta irrinunciabile; prima, però, c’è un campionato da portare a termine: «Contro il Napoli sarà interessante, ci saranno due squadre arrabbiate che lotteranno per ottenere il risultato e si sfideranno apertamente. Sono match che si giocano sulle qualità mentali. Mi piace pensare che i nostri rivali non abbiano nulla più di noi, la qualità farà la differenza», ha detto Wojciech a Sky Sport.



AMAREZZA DERBY

Il risultato di ieri ha abbassato il morale della squadra, arrivato alle stelle dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro: «Non è mai bello perdere il derby, ma ora abbiamo un grande match contro il Napoli e dobbiamo concentrarci su questo. Direi che contro la Lazio abbiamo giocato metà tempo, è stato brutto perdere il primo round ma non è finita. C’è una partita in casa e abbiamo la possibilità di capovolgere il risultato e arrivare in finale». Già, il ritorno. E chissà se Spalletti cambierà le carte in tavola chiedendo ad Alisson di accomodarsi in panchina lasciando spazio proprio al portiere titolare. Di certo non è stata del brasiliano la responsabilità del 2 a 0 con la Lazio (tra i migliori in campo della Roma), ma di una squadra corta senza cambi all’altezza per affrontare sfide importanti. Da Vermaelen a Paredes passando per El Shaarawy, Gerson, Mario Rui e Grenier: tutte seconde linee che non possono garantire una prestazione pari a quella degli avversari. Un antipasto c’è stato in casa con il Villarreal, ieri è arrivata il resto della portata.





