Roma, Totti porta a cena la squadra: «Il bello deve ancora arrivare»

di Gianluca Lengua

La Roma a La Pergola invitata da Francesco Totti. Nel ristorante stellato di Monte Mario il numero 10 ha organizzato una serata per salutare i compagni in vista dell’addio al calcio del prossimo 28 maggio. Un aperitivo ed una cena a buffet nel ristorante dello chef Heinz Beck, con i calciatori giallorossi e le loro mogli e fidanzate tutti arrivati alla spicciolata, l’ultimo è stato Alessandro Florenzi, mentre il primo Francesco Totti con Ilary Blasi. Davanti al cancello del Rome Cavalieri una trentina di giornalisti e fotografi, alcuni calciatori hanno cercato di dribblare la stampa entrando da un ingresso secondario, Daniele De Rossi è arrivato in scooter insieme con Sarah Felberbaum.







Durante la festa Radja Nainggolan ha fatto una diretta su Instagram ed è stato protagonista di un botta e risposta con Francesco Totti: «Sei immenso», ha detto il centrocampista belga, immediata la risposta del numero 10: «E il bello deve ancora arrivare». Poco dopo sull’account Twitter del capitano romanista è apparsa una foto di gruppo sulla terrazza dell’hotel: «Grazie ragazzi» è il testo che accompagnava l’immagine. Successivamente molti calciatori sui social hanno condiviso il regalo dell’attaccante: un cofanetto con la maglia special edition.



