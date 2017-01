Adesso è ufficiale: Iturbe in prestito al Torino e Iago Falque è a titolo definitivo un calciatore granata. I due club in contemporanea hanno emesso i comunicati che confermano entrambe le operazioni. «L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Torino FC il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, dei diritti alle prestazioni sportive di Juan Manuel Iturbe. Il contratto prevede il diritto di opzione, in favore del Torino, per l’acquisizione dei diritti a titolo definitivo». Contestualmente dal club piemontese è stato pagato il riscatto di Iago Falque: «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione di riscatto e di aver acquisito a titolo definitivo, dall’AS Roma, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque».



SODDISFAZIONE CAIRO

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha epsresso la sua soddisfazione per l'arrivo dell'argentino, in campo nei secondi 45 minuti nell'amichevole contro il Monza: «Iturbe è un attaccante completo, un esterno dalle riconosciute capacità. Crediamo che abbia tutte le qualità per poter essere un innesto di grande spessore nel nostro organico: le sue aspettative sono identiche alle nostre, la volontà è quella di fare sempre meglio, senza porsi limiti».