Roma, ufficializzato Pellegrini: «Tornare era il mio obiettivo». Ricci al Sassuolo

La Roma annuncia di aver sottoscritto con il Sassuolo il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo di Lorenzo Pellegrini, a fronte di un corrispettivo fisso di 10 milioni di euro, mentre con il calciatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, con scadenza al 30 giugno 2022. Contestualmente il Sassuolo ha annunciato l'arrivo in neroverde di Federico Ricci a titolo definitivo.



Per il 21enne, su cui ci sarà una clausola rescissoria di, si tratta del ritorno nel club nel quale ha seguito tutta la trafila del settore giovanile dal settembre del 2006, fino all'esordio in prima squadra in Cesena-Roma del 22 marzo 2015: «Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo. È il coronamento di un percorso di due anni. Un grazie va a tutta la società della Roma e al direttore Monchi che mi è sempre stato vicino. Mi hanno fatto capire la loro voglia di ripartire anche da me». Commenta l'acquisto anche il direttore sportivo: «Siamo orgogliosi di aver riportato a casa Pellegri. Lorenzo in questi anni ha maturato un'esperienza importante al Sassuolo e siamo sicuri che saprà contribuire al processo di crescita della squadra».Nell'ultimo campionato Pellegrini ha giocato 28 partite segnando 6 reti e realizzando 7 assist

