Roma, Under sbarca a Fiumicino: «Inizia una nuova avventura»

Dopo la cessione da parte dell'Istanbul Basakehir di Cengiz Under alla Roma, il calciatore turco è appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il 20 enne, centrocampista di sinistra, ceduto alla società giallorossa per 15 milioni di euro, più il 20 per cento della futura rivendita, è giunto intorno alle 19 con un volo di linea Turkish proveniente da Istanbul.



Poco dopo essere sceso dall'aereo della Turkish, il neoacquisto della Roma, Cengiz Under, in camicia bianca, giacca blu, uno zainetto nero di pelle sulle spalle, è stato accolto nello scalo romano dal personale della società calcistica giallorossa. «Inizia una nuova avventura», ha sussurrato insieme al proprio procuratore. All'uscita dalla hall Arrivi del terminal 3 c'era il consueto gruppo di tifosi che attendeva il centrocampista, che peraltro proprio oggi compie 20 anni, per scattarsi dei selfie con lui. Poi, sorridendo, Cengiz ha più volte mostrato ai propri fan la sciarpa della società giallorossa con cui si appresta a giocare. Domani mattina è atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito.

