Roma, il video di Totti al giovane Scuderi: «Forza, grinta, volontà e tornerai più forte»

di Gianluca Lengua

Il campione che prende per mano il più piccolo per incoraggiarlo a proseguire, nonostante le difficoltà che il calcio ti costringe ad affrontare. La storia è quella di Francesco Totti e Dario Scuderi: il giovane del Borussia Dortumund lo scorso settembre in una partita di Youth League contro il Lega Varsavia, ha subito un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro.



Il 19enne (due presenze con l’under 19 italiana, esordio il 2 settembre 2016) nonostante siano passati nove mesi dall’incidente la sua: «Purtroppo ho saputo del tuo brutto infortunio - il videomessaggio di Totti inviato al terzino e pubblicato sul suo account Instagram -. Ti sono vicino. Mi raccomando: con il carattere, la forza e la determinazione riuscirai a tornare quello che eri prima, forse ancora più forte. Purtroppo io ci sono passato, ho avuto 2-3 infortuni brutti come il tuo. Mi raccomando: forza, grinta e volontà. Ciao bello, in bocca al lupo! Guarisci il prima possibile». Parole che hanno dato una carica in più a: «Sono molto emozionato per questo video di un vero fuoriclasse in campo e fuori.Ed è grazie a dei campioni così che darò tutto ciò che posso per tornare sul campo. Il tuo messaggio mi ha dato molta carica e forza, proprio come quello di tanti altri campioni. Quando sono un po’ triste li riguardo e mi fanno forza. Grazie di cuore. Il mio sogno è quello di diventare professionista nel Borussia Dortmund dove gioco da quando ho 11 anni, se ci riuscissi vorrei invitarti al mio rientro…I medici dicono che non è possibile, ma io sono convinto di farcela».

