Dzeko salva la Roma allo scadere: con la Sampdoria è 1-1

di Ugo Trani

Dzeko c'è ancora e come sempre si vede. Il centravanti, promesso dalla Roma al Chelsea, non fa una bella prestazione a Marassi, ma nel recupero firma il pari contro la Sampdoria (1-1). La riflessione è scontata: con la Lazio terza avanti di 5 punti e l'Inter quarta di 2, la società giallorossa farebbe bene a non cedere, con la squadra di Di Francesco in difficoltà nella corsa alla zona Champions (raccolti solo 3 punti in 5 partite), l'unico attaccante in rosa che segna. Il bosniaco è già a 13 gol stagionali. E, con quello di Genova, sono 10 in questo campionato che non ha ancora visto festeggiare Schick, Under e Defrel per i quali sono stati investiti in estate 80 milioni.



ARBITRO DECISIVO

Alisson tiene in partita la Roma fino alla rete di Dzeko. E' la prima rimonta dei giallorossi in questa stagione. Nel primo tempo gli errori del centravanti, di Nainggolan e di Defrel hanno preceduto il rigore di Quagliarella che ha portato in vantaggio la Sampdoria. Orsato ha bisogno del monitor e quindi della Var per vedere il tocco di mano di Kolarov. Ignora, nella stessa azione, il fallo di Ferrari su Strootman al limite dell'area bliucerchiata e nonostante la segnalazione dell'assistente Paganessi.



PANCHINA FINALMENTE UTILE

Di Francesco corregge la Roma nella ripresa. E, a differenza di quanto è successo domenica a San Siro contro l'Inter, le mosse sono giuste. Fuori Defrel, frenetico e impreciso, e Under, svagato e discontinuo, dentro Schick e Antonucci. L'ex, nel giorno del suo compleanno, entra bene e partecipa alla rimonta. I tifosi della Sampdoria lo fischiano perché fiutano il pericolo. Meglio fa il diciottenne Antonucci che disegna il cross per il pari di Dzeko. Il punto di Marassi, comunque, vale poco: il recupero del 3° turno del girone d'andata non è stato sfruttato e ha certificato il 5° posto, piazzamento al momento deludente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA