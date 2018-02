Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Bologna, in preda ad una grave crisi che dura dall'ultima vittoria in campionato del 23 dicembre scorso sull'Inter, ospita oggi al Mapei Stadium la Lazio, che dopo la vittoria sul Verona nel posticipo di lunedì scorso si è riappropriata del quarto posto in classifica proprio ai danni della squadra allenata da Spalletti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Acerbi, Peluso, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. A disp. Pegolo, Marson, Lirola, Lemos, Dell'Orco, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Pierini, Ragusa. All. Iachini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Lulic, Parolo, Nani, Luis Alberto, Caicedo. All. Inzaghi.

