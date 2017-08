Schick, giorni verità: nuovi contatti Roma-Samp, si accende il duello Monchi-Sabatini

di Eleonora Trotta

Sono i giorni di Patrik Schick, conteso da Roma e Inter. Il club giallorosso è in forte pressing: presto il ds Monchi avrà un nuovo contatto con la Sampdoria per cercare l'intesa sul prezzo del cartellino del talento ceco, valutato circa 30 milioni di euro. Come è noto, i doriani avevano raggiunto una bozza di accordo con i nerazzurri. Poi la successiva richiesta di Sabatini di cambiare la formula, passando da un definitivo ad un prestito biennale con riscatto, ha determinato una fase di stallo e permesso alla Roma di inserirsi nuovamente. Schick, che si era promesso all'Inter, non avrebbe problemi a sposare la causa giallorossa. Anzi, la possibilità di giocare in Champions League rappresenta uno stimolo in più per il classe '96, sul piede di partenza e in attesa di novità dalla sua sua società.

La Sampdoria dovrebbe vedersi entro martedì anche con l'Inter. Ma dal giorno del vertice a Forte dei Marmi il quadro non è cambiato: solo una cessione (c'è l'offerta del Chelsea per Candreva) aiuterebbe i nerazzurri - condizionati dai paletti del fair play finanziario - a mantenere il vantaggio. Questione di scelte e disponibilità che infiammano ancora di più la sfida tra due protagonisti di questa bollente settimana: Monchi e Sabatini. Alla finestra rimangono Borussia, Psg, Monaco e Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA