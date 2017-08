Schick, la Roma risponde all'Inter: Monchi e Baldissoni hanno pranzato con gli agenti del calciatore

di Gianluca Lengua

Un pranzo a Montecarlo prima dei sorteggi di Champions League per convincere gli agenti di Patrick Schick (che ieri hanno cenato con Sabatini e Ausilio) a scegliere la Roma. Il dg Baldissoni e ds Monchi hanno incontrato all’Hotel Le Meridien di Monaco Paska e Satin i due procuratori che in queste ore stanno amministrando l’asta per l’attaccante blucerchiato. Da una parte c’è l’Inter, la squadra a cui è stato promesso e dove il calciatore (o gli agenti?) preferirebbe andare, dall’altra c’è la Roma che ha ribadito la sua offerta: contratto di 5 anni da 2 milioni più bonus. Alla Sampdoria andrebbero 37 milioni pagabili in 4 anni, ma i dirigenti giallorossi hanno messo in chiaro che non hanno intenzione di partecipare ad aste.

PRESSIONE INTER

I nerazzurri è circa un mese che corteggiano il centravanti senza, però, essere arrivati ad una conclusione: Sabatini sta provando a cedere Jovetic che potrebbe andare al Siviglia ed ha chiesto a Schick e Ferrero di attendere ancora qualche giorno. La promessa fatta al calciatore è di un ingaggio più alto rispetto a quello che andrebbe a percepire a Trigoria. Il pallino adesso è in mano ai procuratori e al giocatore, oggi e domani saranno le giornate decisive.





