Scuola Calcio, a Roma nasce la Cragnotti Football Club

di Valerio Cassetta

Roma. Professionalità, onestà e rispetto. Sono questi i valori alla base della “Cragnotti Football Club Scuola Calcio”. A distanza di quattordici anni dalla chiusura di un lungo ciclo di successi a livello nazionale e continentale con la Lazio, la famiglia Cragnotti torna in campo con un progetto per i giovani. «Sono molto emozionato, contento, orgoglioso e con tanta voglia di rimettermi in gioco - ha rivelato il presidente Massimo Cragnotti -. Questa è una mia idea, di cui ho parlato con mio padre (Sergio, ndr), che era molto contento. Voglio la massima educazione e professionalità da tutti. Voglio creare qualcosa di serio». Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche Volfango Patarca, responsabile della scuola calcio, e i tecnici Paolo Negro (Allievi), Enrico Fabbro (Giovanissimi) e Giancarlo Mari (Esordienti).



Visto l’alto numero di riscontri, la Cragnotti Football Club Scuola Calcio per il 4 e il 6 settembre ha organizzato delle prove gratuite presso il Circolo Sportivo Flaminia. Non si tratta di giornate di selezione, ma di incontri pensati per far conoscere ai genitori e ai bambini la nuova realtà. «Con grande impegno sto tentando di organizzare un progetto che spero diventerà bellissimo. Insegnare il calcio è sempre stato il mio mestiere, ma oltre a quello è importante il rapporto con il ragazzo», ha ammesso Patarca, scopritore di Nesta, Di Canio e Di Vaio ai tempi delle giovanili biancocelesti. «È normale che si pensi alla Lazio - ha rivelato Massimo Cragnotti -, ma io non voglio crearne un’altra. Guardo dentro casa mia e cercherò di lavorare al massimo per dare al calcio romano nuovi talenti e perché no raccogliere successi».

