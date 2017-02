Ora le grandi emozioni si trasferiscono in Coppa Italia

di Massimo Caputi

Mentre la Juventus colleziona record, alle sue spalle è in pieno svolgimento la lotta per conquistare le posizioni che contano. Dai risultati negli scontri diretti, alle decisioni arbitrali (vedi Calvarese), ora anche undettaglio può fare la differenza. Nel caso delle gare più attese dell’ultimo turno, Napoli-Atalanta e Inter-Roma, il dettaglio porta ilnomedi Caldara e Nainggolan. Le loro doppiette hanno squarciato il cielo di Napoli e di Milano, simboleggiando due vittorie di grande spessore. La Romaha dato superba prova di forza, confermando, per classifica e qualità, di essere la vera seconda forza del campionato. Brava la squadra per gioco e personalità, grande stratega Spalletti che ha azzeccato tutte le mosse. Il tour de force giallorosso è iniziato nel migliore dei modi.Con la vittoria di Milano, laRomasi è messa a debita distanza le due avversarie più pericolose: Napoli e Inter. Ora si presenta ai prossimi impegni con ulteriori certezze, cominciando dal derby, per arrivare alla sfida con il Napoli. Battendo l’Inter, la Roma, oltre che a se stessa, ha fatto anche unbel favore alla Lazio. Seppur sbiadita, a tratti svogliata, la squadra di Inzaghi ha ottenuto i tre punti che servivano. Calendario allamanopotrebbe approfittarne e guadagnare punti importanti sulle rivali. Tra queste c’è un’Atalanta che deve far paura a tutti. La formazione di Gasperini non può essere più considerata una sorpresa. Ilmodocon cui ha affrontato e sconfitto il Napoli non lascia dubbi su qualità e consistenza. Quella che a volte manca alla squadra di Sarri. Troppo legata aun solomododi giocare e alla condizione fisica dei giocatori, se gli avversari ne impediscono le trame, diventa prevedibile e penetrabile. C’è comunquepoco tempo per eccessive riflessioni: domani con Juventus-Napoli e mercoledì con Lazio-Roma di Coppa Italia prepariamoci ad altre prepotenti emozioni.

