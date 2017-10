Serie A, Lazio e Roma bussano alla porta del campionato

di Massimo Caputi

Il campionato si ferma per la sosta della Nazionale lasciandoci un’idea più chiara delle forze in campo. Dal Napoli capolista a punteggio pieno, fino alla Roma quinta, è questo il treno delle squadre che viaggiano più forte. Solo il Milan ha le potenzialità per insidiare l’attuale quintetto. Se non si fa una grande scoperta nell’affermare che questo campionato lo potranno decidere soprattutto gli scontri diretti, ecco che la ripresa del campionato rappresenta un primo significativo crocevia. Il calendario ci proporrà infatti tre sfide, Juventus- Lazio, Roma-Napoli e Inter- Milan, che incideranno non poco sugli equilibri e sulle convinzioni delle squadre. Nel lungo periodo sarebbe comunque un errore considerare meno importanti la gestione delle risorse con gli impegni europei e poi in primavera la condizione fisica. Per questo l’Inter può diventare un avversario temibile. Al momento vince senza brillare ma, allenandosi solo per il campionato, potrà trovare il gioco e quelle certezze che ancora le mancano. Nel derby, entrambe le milanesi si giocheranno molto. Il compito più sfizioso e probante lo avranno comunque le due squadre romane. La Lazio, straordinariamente solida e più forte di ogni assenza, avrà il compito di “pesare” le sue ambizioni e anche la robustezza dei bianconeri. La Juventus rimane fortissima, ma ci sono delle crepe nelle quali la squadra di Inzaghi potrebbe insinuarsi. La Roma, vincendo a Milano, ha inviato un segnale forte e concreto a chi la riteneva fuori addirittura dalle prime quattro posizioni. La squadra di Di Francesco aveva, e ha, solo bisogno di assimilare al meglio il nuovo gioco e poter contare finalmente su tutti i suoi interpreti. Il confronto con il Napoli primatista e autentica macchina da gol (25) viene al momento giusto.

