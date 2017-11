Serie A, Fabbri e Mazzoleni: l'uso del Var a corrente alternata

di Roberto Avantaggiato

Var o non Var? Il dilemma continua a restare tale settimana dopo settimana, con tante certezze ma anche qualche dubbio che anziché dissiparsi, si alimenta. Dubbi sul tipo di immagini che vengono visionate, dubbi su quando e come chiamare in causa la moviola a bordo campo. Nel primo caso, sabato pomeriggio in Sassuolo-Verona (diretta da Valeri) il Var Calvarese considera valido il gol di Verde in base alle immagini arrivate sul suo monitor, che però differiscono da quelle mostrate in televisione, dalle quali è evidente che Verde sia oltre i difensori emiliani quando parte il passaggio del compagno. Nell'altro caso, quello della chiamata, le polemiche sono nate all'Olimpico di Roma, dove è stato decisivo l'intervento di Fabbri (al video) nel segnalare al 94' a Massa (in campo) il fallo da rigore di Caicedo su Pezzella (il viola anticipa di un soffio il laziale che lo colpisce al calcagno). Qui non è tanto questo episodio ad aver scatenato Igli Tare al fischio finale (il suo ingresso in campo da non autorizzato e le accese proteste gli costeranno uno stop...) quanto il mancato intervento del Video Assistant su un altro episodio, accaduto nel primo tempo; e cioè, il fallo in corsa di Veretout su Parolo lanciato a rete. Contatto che vede il viola colpire all'anca il laziale senza arrivare a toccare il pallone. Episodio avvenuto appena superata la linea dell'area di rigore della Fiorentina. Oltre a Massa, giornata negativa anche per Giacomelli a Genoa, al quale andrebbe detto che quel sorrisetto sempre stampato in volto non giova. L'arbitro triestino usa i cartellini in modo alquanto discutibile e deve poi essere aiutato dal Var (ma il monitor a bordo campo non può essere messo in modo più comodo?) per vedere il clamoroso schiaffo di De Rossi a Lapadula, che costa il rosso al calciatore romanista e il rigore a favore del Genoa. Anche a Marassi, il Var Mazzoleni non interviene su un fallo di mano di Laxalt che ha sì le mani dietro il corpo ma tiene i gomiti larghi (aumentando così il volume del corpo) su un passaggio in area di El Shaarawy. Il Var Damato dà invece supporto a Di Bello nel fischiare il rigore a favore del Napoli a Udine per l'intervento in area di Samir su Maggio.

