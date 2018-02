Shakhtar-Roma 2-1: Under illude, Ferreyra e Fred piegano i giallorossi

di Ugo Trani

dal nostro inviato

KHARKIV

La Roma si arrende di nuovo contro lo Shakhtar Donetsk. Ma il ko al Metalist stadion, 2 a 1, è recuperabile all'Olimpico il prossimo 13 marzo: basterà l'1 a 0 per tornare ai quarti di Champions dopo 10 anni. I giallorossi, in vantaggio a Kharkiv con il 5° gol di Under nelle ultime 4 partite, hanno sbagliato l'approccio dopo l'intervallo, facendosi così trovare impreparati nella ripresa. Fonzeca sfrutta l'errore di Florenzi per preparare la rimonta: pari di Ferreyra. E, prima della mezz'ora, il sorpasso su punizione di Fred.



Nel 1° tempo gioca solo la Roma. Che, a quanto pare, riesce a scaldarsi anche al gelo di Kharkiv (-7°). L'organizzazione del 4-2-3-1 di Di Francesco è migliore di quello del suo collega portoghese. Dzeko, però, fallisce due chance grandi così e la rete di Under, arrivata nel finale, non basterà per vincere sul campo dello Shakhtar che in casa, in questa Champions, non perdona, avendo già superato il Napoli, il Feyenoord e il City. Cadrà nella ripresa pure la Roma che, oltre a pagare la distrazione di Florenzi che è stato recuperato in extremis, si abbassa e regala coraggio ai tre trequartisti brasiliani di Fonseca: Marlos, Taison e Bernard.Alisson, tra i due gol dello Shakhtar, è super sulle conclusioni di Marlos e Taison. Ma fondamentale sarà Peres, entrato per Florenzi dopo la rete di Fred, nel recupero: sul tiro di Ferreyra usa la gamba per sostituirsi proprio ad Alisson. E' come se parasse con la gamba, deviando la palla sopra la traversa e tenendo la Roma in corsa per la qualificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA