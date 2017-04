Spalletti-Corvino, nessun mistero: incontro casuale, l'allenatore della Roma a pranzo con la famiglia

di Mario Tenerani

Prendi un noto ristorante nel cuore di Firenze, i 13 Gobbi, metti in due tavoli non distanti un diesse conosciuto, il viola Pantaleo Corvino, e un allenatore di fama, il giallorosso Luciano Spalletti, e la bomba mediatica è servita. In una Firenze, poi, che sogna Spalletti al posto di Sousa... Ma lo scenario di calciomercato stavolta non c'entra. Luciano Spalletti, come sovente capita quando è libero da impegni di campo, trascorre molte ore libere in centro a Firenze, dove per la cronaca ha casa e pure un locale in piazza Strozzi, il Fashion Foodballer.



Ha fatto così anche oggi: insieme alla famiglia è andato a mangiare una fiorentina. Nel ristorante, poco piu in là, Corvino pranzava con Antonio Caliendo, altro addetto ai lavori. Corvino e Spalletti si sono salutati calorosamente, hanno scherzato sulla scenetta improvvisata di fronte ai fiorentini (c'erano anche molti turisti) e poi ognuno è tornato a sedersi al proprio tavolo. La sensazione è anche stavolta i tifosi viola dovranno rinunciare al loro sogno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA