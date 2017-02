Spalletti si prepara a fare l'esame alla Roma

di Ugo Trani

L'andata dei sedicesimi di Europa League è l'esame che Spalletti farà alla Roma. Che, in semifinale di Coppa Italia e rivale della Juve in campionato, ha la possibilità di continuare la sua stagione su tre fronti. La sfida all'Estadio de la Ceramica è sicuramente complicata: il Liverpool, nell'ultima edizione del torneo, negò la finale al Villarreal. Che i nostri club conoscono bene: eliminò i giallorossi, all'epoca guidati da Capello, nel 2004 dalla Coppa Uefa e, in passato, non ha risparmiato nemmeno l'Inter, il Torino, la Lazio, la Fiorentina e il Napoli.

DENTRO I MIGLIORI

Spalletti vuole fare risultato qui perché teme le ripartenze della squadra di Escribà. All'Olimpico, il 23 febbraio, potrebbero diventare decisive. L'unica novità, nel 3-4-2-1, è Alisson, il portiere di coppa. Al quale, però, il tecnico dà la certezza solo di giocare questa partita. Più avanti, anche nei derby di Coppa Italia, potrebbe toccare sempre a Szczesny. A Villarreal, insomma, niente turnover, rinviato alla partita di domenica contro il Torino. Nella rotazione, però, rischia di non entrare, almeno per questa stagione, Florenzi che si è nuovamente fermato: possibile un nuovo intervento al ginocchio sinistro. La Roma è preoccupata: l'allenatore, cambiando improvvisamente umore, lo ha confermato in conferenza stampa. Anche perché in quel ruolo ha solo Peres.

© RIPRODUZIONE RISERVATA