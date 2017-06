Spalletti: «Zhang è carismatico e sa che cosa vuole. Nainggolan? Ci penserò»

di Redazione Sport

«Zhang Jindong? Sono stati giorni importanti, ho conosciuto una persona carismatica che sa quello che vuole». Lo rivela il nuovo allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, intercettato in serata da Telelombardia, al ritorno a Milano dopo avere incontrato il proprietario del club nerazzurro, a Nanchino. «Con la società - aggiunge - sto parlando giorno dopo giorno, ora dopo ora, di quello che è questo club ed è chiaro che uno poi ha un certo senso di responsabilità».



MERCATO IN GIALLOROSSO

«Nainggolan è un obiettivo? Mi fate domande alle quali non so rispondere. Ci penserò». Il toscano, dunque, non si sbilancia sul mercato. Così evita di parlare anche del destino di Perisic: «Venendo qui mi fate domande come se fosse una bella bega da gestire e anche se lo fosse è una bega affascinante. Sono convinto, contento, mi sto calando in questa squadra. Abbiamo toccato diversi tasti e lavoriamo giorno dopo giorno con Ausilio e Sabatini sulla squadra, dobbiamo far funzionare le cose»

