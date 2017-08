Stadio Olimpico, accordo tra la Roma e il Coni per i prossimi tre anni

La As Roma ha raggiunto l'accordo con il Coni per la disponibilità dello Stadio Olimpico per le prossime tre stagioni, fino al campionato 2019/20.



L'intesa prevede lo sviluppo congiunto di progetti digitali e di servizi volti a valorizzare l'esperienza dello spettatore in linea con i più moderni impianti a livello internazionale, e la realizzazione di spazi come le nuove aree previste in Tribuna Tevere per famiglie e la clientela "corporate".



La Roma disputa le proprie partite interne all'Olimpico dalla stagione 1953-54.In precedenza aveva giocato al Motovelodromo Appio, usato per la sola stagione 1927-28, poi nello stadio Nazionale, Campo Testaccio e, dal 1940-41 di nuovo nello stadio Nazionale, ampliato nel 1934 per i Mondiali di calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA