Stadio Olimpico, via le barriere: per Roma e Lazio incontro con i ministri Minniti e Lotti

di Redazione sport

Le barriere allo stadio Olimpico Passi verso l'eliminazione. Martedì prossimo, al Viminale, è fissato un incontro al quale prenderanno parte i ministri dell'Interno Marco Minniti e dello Sport Luca Lotti con i dirigenti di Roma e Lazio per trovare una soluzione. A quasi due anni dall'adozione delle barriere, volute dall'allora prefetto di Roma Franco Gabrielli, e che hanno scatenato la protesta delle tifoserie delle due squadre della città che di fatto hanno da allora disertato lo stadio, la svolta sembra dunque vicina.



L'incontro in programma al Viminale servirà a mettere nero su bianco gli impegni dei club una volta tolte le barriere. Alla ricerca di una soluzione, si è dedicato molto il neoministro dello Sport Luca Lotti, un lavoro diplomatico anche con il responsabile del Viminale per eliminare l'effetto negativo delle barriere. Quella di martedì sarà una riunione operativa tra il governo e i club perché ciascuno faccia la propria parte, siano appianate eventuali resistenze e sia definita una soluzione positiva.

