Stadio della Roma, Zingaretti: «Sgarbo del Campidoglio, per loro è un no»

«Sono colpito e purtroppo anche preoccupato da quello che si può anche raccontare come uno sgarbo, non istituzionale ma al sistema: chiedere la proroga di 30 giorni della conferenza dei servizi e la mattina dopo dare parere negativo al progetto». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa, in merito alle ultime vicende legate allo Stadio della Roma. «Quando sono aperte le Conferenze dei servizi le parole e le conferenze stampa contano poco», ha aggiunto. «Quando si protocollano giudizi di quel tipo, e in maniera del tutto inaspettata data la richiesta di sospensione, è evidente che siamo in un campo in cui mi riesce difficile comprendere ciò che sta avvenendo. La Conferenza dei servizi ora dovrà acquisire tutti i pareri, allo stato attuale il giudizio del Comune è negativo. Ora la Conferenza acquisirà tutti i pareri - ha concluso Zingaretti - ma non sulla base delle intenzioni o degli auspici ma sulla base degli atti amministrativi».

