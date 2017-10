Tavecchio: «Con la Var sfide più lunghe? Chiacchiere». Nicchi: «Ora si sta facendo giustizia»

«Il Var in sette giornate ha riconosciuto un solo errore, confermato quattro decisioni arbitrali e apportato 21 cambiamenti. Senza il Var queste 21 decisioni avrebbero preso un'altra strada, e questo è l'unico discorso che tiene, il resto sono chiacchiere». Così il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, sulle polemiche sorte sull'introduzione in Serie A della novità tecnologica. »Allegri dice che si rischia di giocare quattro ore a primavera? In questo momento il Var, nonostante i ritardi, sta facendo giocare di media un 1'50« in più rispetto a prima - ha aggiunto il n.1 di Via Allegri a margine della presentazione del nuovo logo della Figc al Museo Maxxi di Roma -. Noi dobbiamo guardare le statistiche. Quelle contano, non le chiacchiere. Bisogna avere pazienza, siamo considerati in maniera egregia dalla Fifa».



«È presto per fare un bilancio ma il Var è uno strumento che, se affinato come stanno facendo gli arbitri, porterà dei grandi vantaggi. Velocizzeremo le decisioni ma già funziona bene, poi è chiaro che qualche piccola disfunzione ci può essere. In futuro andremo sempre meglio, ma si sta facendo giustizia». Lo dice il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia), Marcello Nicchi, a margine della presentazione del nuovo logo della Figc al Maxxi di Roma. «Gli errori gravi vengono cancellati, poi qualche scivolone può starci. Le polemiche? Non sono polemiche, anzi si sono azzerate. Ognuno esprime il proprio pensiero, ma ci sono vari elementi positivi: si sono azzerate le ammonizioni per protesta e il gioco violento. Questo fa bene anche agli arbitri che vanno in campo tranquilli, anche perché hanno un paracadute importante. Tutti apprezzano queste novità e sono convinto che nelle prossime sette giornate gli interventi diventeranno molti meno perché gli arbitri si parleranno e saranno analizzate solo le situazioni importanti».

