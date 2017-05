​Tim Cup, esposto il trofeo al centro di Roma: c'è Marcelo Salas

di Valerio Cassetta

Continuano gli appuntamenti legati alla coppa Italia. Aspettando la finale di questa sera tra Juventus e Lazio (ore 20.45), il trofeo è stato esposto nel “Tim Cup Village” di Piazza San Silvestro, nel cuore della Capitale. Presente anche Marcelo Salas, ex giocatore delle due squadre finaliste e “ambasciatore” scelto per l’occasione. Tanti tifosi ne hanno approfittato per scattare un selfie in compagnia del cileno e della coppa, che nel pomeriggio verrà trasportata allo Stadio Olimpico. Nel villaggio, poi, sono stati allestite delle aree ludiche per intrattenere gli appassionati più piccoli. Un clima di festa, dunque, a poche ore dal calcio di inizio.



