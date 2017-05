Tim Cup, Papa Francesco incontra Juventus e Lazio: «Siate testimoni di lealtà e umanità»

di Valerio Cassetta

E’ stato Papa Francesco ad aprire il programma della finale di coppa Italia. Il Santo Padre, in udienza privata, ha incontrato le rose di Juventus e Lazio, che domani sera si sfideranno all’Olimpico. Nella Sala Clementina del Vaticano, il Papa si è rivolto agli atleti, accompagnati dai dirigenti della Lega Nazionale Professionisti della Serie A, sottolineando la loro responsabilità nel testimoniare gli autentici valori dello sport: «Mi congratulo con le due squadre, Juventus e Lazio - ha detto Bergoglio - che oltre a raggiungere ottimi risultati, sono molto amate dagli sportivi. Coloro che sono considerati campioni diventano facilmente figure di riferimento. Perciò ogni gara è una prova di equilibrio, di padronanza di sé, di osservanza delle regole. Chi, col proprio comportamento, sa dare prova di tutto ciò, diventa un esempio per i suoi ammiratori. E’ quello che auguro ad ognuno di voi: di essere testimoni di lealtà, di onestà, di concordia e di umanità».



Augurio. Papa Francesco, poi, ha ricordato che violenze che si verificano all'interno degli stadi «turbano il sereno svolgimento delle partite e il sano divertimento della gente». Infine, il Pontefice ha concluso il suo discorso con una speranza: «Auspico che, per quanto è in vostro potere, possiate sempre aiutare l’attività sportiva a rimanere tale e, grazie all’impegno personale di tutti, ad essere motivo di coesione tra gli sportivi e nell’intera società. Vi ringrazio di cuore per la vostra visita e vi auguro di fare davvero una bella partita!».

