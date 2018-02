Torino, Mazzarri: «Il derby è una partita speciale, dovremo essere perfetti»

«Nelle ultime dieci partite ha fatto 9 vittorie e un pareggio, ha subito un solo gol e questo la dice lunga sulle difficoltà che andremo a incontrare. Sono abituati a non mollare mai e a fare risultato con tanta fame. Dovremo essere perfetti». Sono le parole dell'allenatore del Torino Walter Mazzarri alla vigilia del derby con la Juventus. «Di questa partita ne sento parlare tanto, dal primo giorno che sono qui, è una sfida speciale ma da affrontare con la giusta serenità -aggiunge il tecnico toscano in conferenza stampa-. Conterà vincere i duelli personali. Durante una gara ci deve essere una strategia chiara e riconoscibile, i giocatori devono sapere cosa fare. Bisognerà saper fare le cose giuste a seconda del momento della partita: a tratti bisogna prenderli alti, a tratti soffrire in difesa. Sappiamo che meglio facciamo le cose, più c'è possibilità di fare risultato. Poi certo, ci sono gli episodi. Ma si portano dalla nostra parte con positività». Negli ultimi anni i granata hanno raccolto poco contro i bianconeri: «Non mi interessa se il Toro ha vinto pochi derby negli ultimi vent'anni. Se noi lavoriamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque».



Grandi elogi per Iago Falque: «È un ragazzo che ha numeri importanti in termini di finalizzazione e di capacità di mandare a rete i compagni. Mi piace perché nonostante abbia un ruolo offensivo pensa sempre a giocare per il bene della squadra. Lui al momento è uno che incarna al meglio questo principio: è qualcosa che bisogna tenere a mente e che ci porterà lontano». Stima e rispetto verso Massimiliano Allegri. «Ho grande stima di lui. Io credo nell'essere e non nell'apparire e lui ha dimostrato molto. Contano i fatti e lui ne ha fatti tanti. Credo ci sia stima reciproca e anche rispetto».

