Torino, Mihajlovic contro il passato: «Abbiamo le carte in regola per battere il Milan»

di Redazione Sport

«Abbiamo preparato bene la gara, individuando difficoltà per noi e punti deboli loro. Abbiamo tutte le carte in regola per poter portare a casa l'intera posta in palio, a patto che si mettano in campo gli stessi rispetto e concentrazione visti contro l'Inter (1-1 ndr), ai quali dobbiamo aggiungere un pò di cattiveria sotto porta». Si aspetta una grande gara dei suoi nella trasferta di San Siro contro il Milan il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa della vigilia. «Gli obiettivi di Milan e Torino sono diversi: il nostro è quello di lottare per l'Europa Leauge, e vincendo domani siamo lì, quelli del Milan, almeno sulla carta, erano diversi -prosegue l'allenatore serbo-. Noi potevamo fare meglio, ma delle squadre al nostro livello comunque è la sola Sampdoria ad aver fatto un campionato sopra le aspettative, benché quando gli abbiamo affrontati forse avremmo addirittura meritato di vincere». Facendo un bilancio fin qui della stagione, Mihajlovic spiega. «Non sono soddisfatto ma abbiamo ampi margini di miglioramento. Abbiamo perso un pò dell'entusiasmo iniziale ma sono certo che ritornerà e torneremo a battagliare, anche perché siamo in linea con i nostri obiettivi. Sono certo che domani non sarà decisiva né per me né per Montella, ma mi auguro di poter vincere».



«Non ci sentiamo inferiori: se giochiamo come sappiamo possiamo metterli in difficoltà. Dispiace a tutti non aver vinto contro il Chievo, ma il problema è evidente: non possiamo creare così tante palle-gol senza finalizzarle. Dobbiamo migliorare lì. Purtroppo fin qui hanno inciso gli acciacchi di Belotti e le difficoltà di Niang, ma sono certo che ritorneranno a segnare e, con i loro gol, torneremo a viaggiare». «Niang? Sta abbastanza bene come tutto il resto del gruppo, sicuramente giocherà, non so se da subito o a gara in corso. Può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo, per cui ci tornerà utile a seconda dell'andamento della gara. Abbiamo tutti i ragazzi disponibili, valuteremo dopo l'ultimo allenamento di oggi cosa fare. Come Niang, anche Lyanco è pienamente disponibile: valuteremo all'ultimo chi far giocare». Di fronte Mihajlovic si troverà Vincenzo Montella. «Ho un ottimo rapporto con lui, ci ho giocato alla Sampdoria quando era molto giovane. Sta trovando qualche difficoltà al Milan ma sono certo che ne uscirà, magari non da domani. Non so onestamente quali problemi possono avere, quel che è certo è che non ho nessuna rivincita da prendermi: il tempo ha dimostrato che con il Milan che allenai ho dato il massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA