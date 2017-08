Totti, la sua maglia è nello spazio

di Gianluca Lengua

Scommessa vinta: adesso la maglia numero 10 di Francesco Totti è anche nello spazio. L’idea è nata dal club giallorosso che con in un tweet pubblicato lo scorso 18 luglio ha proposto: «Dopo il pallone in Curva, che ne dite della maglia numero 10 nello spazio?». La sfida è stata raccolta dall’azienda aerospaziale Avio che ha la propria sede operativa a Colleferro, poco distante della Capitale. Oggi il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali ha spedito la casacca dell’ex capitano romanista nello spazio tramite il vettore Vega (progettato e realizzato in Italia) partito dalla Guyana francese intorno alle 4 del mattino.

