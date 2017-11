Totti: «Rimpiango di non aver vinto di più con la Roma»

«L'amore per la Roma penso di averlo dimostrato rimanendo per sempre in questa squadra, in questa città, indossando un'unica maglia. È stato il mio sogno e fortunatamente sono riuscito a realizzarlo. Ho cercato sempre di dare qualcosa in più di quello che potessi dare. Non ho nessun rimpianto, se non quello di non aver vinto tantissimo. Però quello che ho vinto è abbastanza importante e ne sono fiero». Così Francesco Totti racconta il suo legame con i colori giallorossi. Un legame che dopo il ritiro non si è interrotto visto che l'ex n.10 è ora un dirigente di Trigoria. E in giacca, davanti ai microfoni di Mediaset Premium, Totti sottolinea come la Champions League sia «un torneo diverso da tutti gli altri, una competizione nella quale cerchi di arrivare il più lontano possibile perché ti dà una visibilità enorme. È bello giocare, è bello partecipare, è bello anche vincere. Segnare in Champions poi è sempre un'emozione diversa rispetto alle altre partite». Totti peraltro è ancora il marcatore più vecchio nella storia della Champions grazie al gol realizzato al Cska Mosca il 25 novembre del 2014 (a 38 anni e 59 giorni). «Il record? La parola “vecchio” sinceramente non mi piace tanto, però mi lusinga - confessa -, ma spero che presto arrivi un altro “vecchio” così non si parla più di Totti. Io comunque sono contento di quello che ho fatto, ma spero che prima o poi qualche altro giocatore possa superare questo record».

