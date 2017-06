Totti, ecco un nuovo premio: arriva l’Uefa President’s Award

di Gianluca Lengua

Francesco Totti riceverà il Premio del Presidente Uefa (Uefa President's Award) a Montecarlo ad agosto per "gli straordinari traguardi, l'eccellenza professionale e le qualità personali esemplari". Il presidente Aleksander Ceferin ha reso omaggio a Totti per "una carriera fantastica", elogiandolo anche per "la grande fedeltà e l'attaccamento" alla città di Roma.



"Il Premio del Presidente riconosce gli straordinari traguardi, l'eccellenza professionale e le qualità personali esemplari", ha spiegato Ceferin.



"Questi attributi sono personificati da Francesco Totti, un uomo che ha dato un quarto di secolo della sua vita all'AS Roma. Congratulazioni, Francesco, per una carriera fantastica e per la grande fedeltà e l'attaccamento a Roma e al calcio". Così Totti si aggiudica la 17esima edizione del premio.





Albo d'oro del Premio del presidente UEFA

1998: Jacques Delors (Commissione europea, Francia)

1999: ----

2000: Guy Roux (Francia)

2001: Juan Santisteban (Spagna)

2002: Sir Bobby Robson (Inghilterra)

2003: Paolo Maldini (Italia)

2004: Ernie Walker (Scozia)

2005: Frank Rijkaard (Olanda)

2006: Wilfried Straub (Germania)

2007: Alfredo Di Stéfano (Spagna)

2008: Sir Bobby Charlton (Inghilterra)

2009: Eusébio (Portogallo)

2010: Raymond Kopa (Francia)

2011: Gianni Rivera (Italia)

2012: Franz Beckenbauer (Germania)

2013: Johan Cruyff (Olanda)

2014: Josef Masopust (Repubblica Ceca)

2015: ----

2016: ----

2017: Francesco Totti (Italia)

