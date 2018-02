Udinese-Roma alle ore 15 La Diretta Under, Nainggolan e El Shaarawy dietro a Dzeko

Udinese e Roma aprono al Friuli il programma della 25esima giornata di Serie A alle ore 15 del sabato: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Torino, mentre la Roma di Eusebio Di Francesco nello scorso turno di campionato ha regolato il Benevento col punteggio di 5-2 nel posticipo della domenica sera, riconquistando il quarto posto in classifica a spese della Lazio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE: Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Alì Adnan; De Paul, Perica.

A disp.: Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Angella, Zampano, Pezzella, Jankto, Balic, Ingelssson, Maxi Lopez.

All. Oddo

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Pellegrini; Ünder, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Skorupski, Lobont, Capradossi, Bruno Peres, Kolarov, Strootman, Gerson, Florenzi, Schick, Defrel, Perotti.

All. Di Francesco

