Un maglia speciale per Totti da un gruppo di amici storici

Una visita partticolare per Totti, in mattinata, a Trigoria. E soprattutto un regalo personalizzato. Una decina di amici storici sono andati a salutare il capitano al Bernardini, consegnandoli una maglietta speciale per i suo 25 anni con la Roma. Francesco l'ha subito indossata. Un capitano per sempre, la scritta in mezzo al petto. E in alto a destra, la data dell'esordio a Brescia: 28 marzo 1993. La tshirt (rossa con la frase in giallo), fatta solo per il numero 10 della Roma, non è però in vendita come altre magliette dedicate al campione giallorosso..In questo senso è unica.

