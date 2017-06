â€‹Un ritiro senza Roma: a Pinzolo c’è Di Francesco con le sue idee, non la squadra vera

di Alessandro Angeloni

C’è l’allenatore, Eusebio Di Francesco, non (ancora) la squadra, la Roma. Chiamatelo comunque, se volete, ritiro. Sì, di quelli in cui ci si può nascondere in attesa che quella squadra diventi una squadra vera, completa. Sono le preparazioni moderne, quelle mordi e fuggi, quelle della passerella per chi parte delle retrovie o quelle che servono come lancio per le ricche tournée. Di Francesco, dal 7 al 14 luglio potrà lavorare a Pinzolo con pochi intimi e, a occhio e croce, con pochissimi titolari.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO