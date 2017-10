Youth League, Chelsea-Roma 0-2: Marcucci e Valeau firmano l’impresa

Impresa della Roma di Alberto De Rossi in Youth League. I giallorossi si sono imposti sul Chelsea per 2-0 sul campo del centro sportivo di Cobham, dove i giovani Blues non perdevano da novembre 2014. Per la Roma sono andati in rete Marcucci dal dischetto al 45' e Valeau al 58'. La squadra di De Rossi sale così a quota 6 punti con Chelsea e Atletico Madrid in testa alla classifica del gruppo C.



© RIPRODUZIONE RISERVATA