Zeman: «La Roma? Il problema non è Spalletti, ma l'organizzazione societaria»

Totti «il più grande di quelli che ho allenato», il problema della Roma «non è Spalletti ma l'organizzazione societaria»: parola di Zdenek Zeman, il tecnico del Pescara che lunedì sera ospiterà la Roma nel posticipo di campionato. Intervistato da Sport Mediaset XXL, il tecnico degli abruzzesi, nonchè ex allenatore della Roma, ha detto di aver allenato «tanti ottimi giocatori, alcuni campioni del mondo, ma Totti come calciatore ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Non è una sola questione di gol o assist: sono la visione di gioco, la tecnica». E del capitano giallorosso il tecnico boemo ricorda perfino il gol più bello: «il pallonetto a San Siro contro l'Inter: altri giocatori nemmeno li tentano, perché nemmeno li pensano». Poi un consiglio a Totti: «finché si sente migliore dei giocatori che vede attorno a sé deve continuare a giocare, mentre quando si renderà conto che gli altri sono più bravi di lui è giusto che smetta». Quanto alla Roma e al sogno scudetto, secondo Zeman «il problema non è Spalletti, è l'organizzazione societaria, il progetto. Se guardiamo la rosa di cinque anni fa della Juventus, sono rimasti 12 o 13 giocatori, mentre della Roma 2 o 3: questo perché se la Juve vende, lo fa per comprare qualcuno di più forte e se la Roma vende, lo fa per necessità».

