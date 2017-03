Kalinic, la Fiorentina concede lo sconto. Di Francesco favorito per il post-Sousa

di Eleonora Trotta

Nikola Kalinic vivrà un'altra sessione straordinaria di calciomercato. L'attaccante croato, in gol anche contro l'Ucraina, è considerato uno dei principali candidati alla partenza in estate, ma dopo la trattativa sfumata con il Tianjin Quanjian, la Fiorentina è consapevole di dover abbassare le iniziali pretese a 30 milioni. Quest'ultima cifra è del resto in sintonia con i numeri e il rendimento del calciatore quasi 30enne (classe '88). La priorità del bomber viola è quella di giocare ancora in Italia, puntando eventualmente alla maglia del Napoli o a quella del Milan, visto che i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto di Bacca. Ma è Sarri a confermarsi il primo estimatore di Kalinic. E il modesto impiego di Pavoletti in azzurro potrebbe favorire uno scambio sull'asse Firenze-Napoli. Intanto i Della Valle aspettano nuovi feedback dell'estero per arrivare alla cifra ambita. Kalinic è un nome ricorrente in Inghilterra (piace all'Everton e al West Ham), dove il suo agente è stato avvistato la scorsa settimana.



SOUSA VERSO IL BORUSSIA

Il probabile passaggio di Sousa al Borussia (il tecnico portoghese è in contatto costante con il ds Zorc, suo ex compagno di squadra quando vestiva la maglia giallonera) ha invece riacceso l'interesse dei tedeschi sul bomber viola. Il manager lusitano e l'attaccante 29enne hanno un ottimo rapporto tanto che un trasferimento in tandem risulterebbe quasi logico, sebbene sia prematuro definirlo scontato.

Capitolo panchina viola: Di Francesco (il Sassuolo pensa di sostituirlo con Oddo) resta il favorito con Pioli, in caso di addio all'Inter, distanziato. Da non scartare anche il profilo di Semplici (Spal).

