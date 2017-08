Juventus, 15 milioni per Matuidi: Raiola incontra il Psg. Proposte anche dalla Premier

di Eleonora Trotta

La Juventus valuta Blaise Matuidi, in scadenza nel 2018, 15 milioni di euro. E per portare a termine l'operazione si è affidata a Mino Raiola, agente del centrocampista francese, che nei prossimi incontrerà i rappresentanti del club transalpino per capire pure l'entità delle offerte inglesi. In Premier il classe '87 è molto apprezzato.

Il Psg però non è un amico dei Campioni d'Italia e per questo il dg Marotta tiene vive le alternative: N'Zonzi, Goretzka ed Emre Can. Quest'ultimo è un vero pallino di Allegri e del ds Paratici. Secondo gli ultimi spifferi, i dirigenti bianconeri proveranno ad ingaggiarlo fino all'ultimo, sperando che non accetti in tempi brevi la proposta di rinnovo del Liverpool. Anche il suo accordo scade tra un anno. In uscita, tiene banco il futuro di Cuadrado: il colombiano è stato proposto dal suo agente, Alessandro Lucci, a Roma, Inter e Milan. All'estero c'è l'Arsenal.

