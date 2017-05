Kessie verso il Milan. La Roma torna su Gomez e Baselli

di Eleonora Trotta

Il duello a distanza tra Roma e Milan si rinnova per il Papu Gomez. Con Kessie sempre più vicino ai rossoneri (si vocifera di possibili annunci a breve), il club giallorosso è tornato su un obiettivo tanto caro al club meneghino. Lo scorso 4 maggio, in occasione dell'incontro allo studio Tonucci tra Monchi, Massara e Percassi per Kessie, i discorsi si sono spostati, infatti, anche sul duttile attaccante argentino. Un obiettivo a lungo accarezzato a gennaio, e al centro di un dialogo approfondito proprio giovedì scorso a Trigoria con l'agente del calciatore. Il ds Monchi ha voluto incontrare Giuseppe Riso anche per conoscere nel dettaglio la situzione di Baselli, al quale il Torino ha offerto un rinnovo ma che a gennaio era in odore di partenza. All'epoca Massara lo aveva inserito nella lista dei centrocampisti da consegnare a Spalletti. Ma la formula del trasferimento richiesta dai granata (prestito con obbligo di riscatto) stoppò sul nascere la firma. Attenzione poi a Petagna, nel mirino della Lazio e apprezzato dai giallorossi. Monchi studia e prende appunti: dal suo insediamento ha voluto riprendere in mano diverse operazioni rimaste in sospeso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA