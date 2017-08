L’Inter stringe per Keita: incontro Tare-Sabatini a Roma

di Daniele Magliocchetti

Paletta è ad un passo dalla Lazio. E su Keita si prova a tendere una mano. Giorni importanti e decisivi per il mercato della società biancoceleste. In ogni direzione. Dopo la partenza di Hoedt, Inzaghi spinge per avere un difensore, esperto se possibile, se poi arriva dall’Italia ancora meglio. Il diesse ha provato ad inseguire alcuni obiettivi (e non è escluso che si ritenti di fare qualcosa di nuovo con la Seg), ma, considerate le difficoltà, ha affondato sull’italo-argentino. E così, mentre...

