ROMA Tutto fermo. Per ora. Da Djordjevic a El Ghazi, fino ad arrivare a possibili alternative in avanti come Borini e Paloschi. Inzaghi spera in un sussulto, in un cambio di rotta improvviso, anche perché, sotto sotto, spera sempre che la società gli dia più armi per poter competere con più forza e solidità per la Champions. Dal canto suo la Lazio è stata piuttosto chiara, se non esce qualcuno, difficilmente entrerà un nuovo giocatore.

SVANITA NEL NULLA

Poco prima del week-end, seppur sotto traccia, si era mosso qualcosa di buono per il centravanti serbo, tanto che sia in società che attorno all'entourage del biancoceleste c'era parecchio fermento, quasi la certezza di poter partire da un momento all'altro. Tutte le strade, nonostante le smentite, portano in Francia, precisamente a Lione, con il manager dell'attaccante che dopo un incontro aveva trovato un accordo sull'ingaggio sulla base di tre anni. Poi deve essere accaduto qualcosa tra i due club, probabilmente la richiesta di circa otto milioni di euro è stata ritenuta eccessiva, tanto che la dirigenza francese, muta fino a quel momento, è uscita allo scoperto, bloccando ogni discorso e smentendo ogni situazione. Una vera e propria frenata, considerato che Filip in Italia avrebbe detto di no, oltre a Pescara e Crotone, pure al Genoa. Il mercato in uscita, al momento, è bloccato e tutto resta fermo. L'altro piccolo indizio era l'accelerata improvvisa per El Ghazi, con l'apertura dell'Ajax all'affare e con un collaboratore di Mendes, guarda caso, avvistato ad Amsterdam tra martedì e mercoledì scorso.

NOMI VECCHI E NUOVI

Dall'Olanda, inoltre, era tornata di nuovo in auge la strada che portava ad Haller, il centravanti che il diesse Tare segue da un anno, ma il suo costo per gennaio resta proibitivo, circa 12 milioni di euro. La Lazio avrebbe fatto un tentativo per il prestito a circa un milione più un riscatto a giugno per 9 milioni, ma l'Utrecht ha rifiutato. Sarebbe stato proposto ancora una volta pure Mariano Díaz Mejía, punta del '93 del Real Madrid, ma con poco margine di trovare accordi. Stesso dicasi per Lasagna del Carpi. Infine, una vecchia conoscenza del mondo Lazio, Modibo Diakité si sta per trasferire al Racing Roma.