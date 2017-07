â€‹Lazio, Juric vuole Djordjevic: il Genoa prepara l’assalto al serbo

di Valerio Cassetta

È da un anno sulla lista dei partenti, Filip Djordjevic. L’attaccante della Lazio, reduce da una stagione deludente con 18 presenze e appena un gol, potrebbe lasciare presto la corte di Inzaghi. L’Olympiakos lo segue da tempo, ma Lotito non ha mai ricevuto un’offerta allettante. Nelle ultime settimane, però, il Genoa si è fatto avanti prepotentemente. Ivan Juric, tecnico rossoblù, ha chiesto una relazione dettagliata sul sul giocatore. Djordjevic sarebbe la pedina ideale per ampliare il parco attaccanti del Grifone, e il presidente Preziosi vuole accontentare le richieste del suo allenatore. I rapporti tra Genoa e Lazio sono ottimi e ci sono buoni presupposti perché l’operazione vada in porto. L’unico scoglio resta l’ingaggio dell’attaccante, che andrà in scadenza di contratto nel 2018.

