Lazio, Keita al Monaco per 30 milioni più bonus. L'attaccante ha firmato fino al 2022

di Valerio Cassetta

L’ufficialità è arrivata in serata: «La S.S. Lazio comunica che l’atleta Keita Balde Diao è stato ceduto a titolo definitivo all’A.S. Monaco». Finisce così la telenovela tra l’attaccante senegalese e il club di Lotito, che dovrebbe incassare circa 30 milioni di euro più bonus dall’operazione. Effettuate le visite mediche nel Principato di Monaco, l’esterno classe ’95 su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per il trasferimento: «Sono molto felice di essere al Monaco, un club con una grande storia. Ora non vedo l'ora di iniziare a giocare. Molti giocatori e amici mi hanno parlato del club, dello spirito del gruppo e della squadra. Quando ti viene offerta l'opportunità di venire in un club come questo, accetti immediatamente. Questo è il progetto giusto per me. Sono molto felice di unirmi a un gruppo forte e con grandi giocatori, l'anno scorso hanno avuto una grande stagione».

