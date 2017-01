Lazio, ancora una volta tutto tace sul mercato: serve una scossa

di Daniele Magliocchetti

ROMA Un guizzo inaspettato. Una mossa che spiazzi tutti e rilanci le ambizioni della Lazio. Mancano otto giorni alla fine del mercato e Lotito e Tare (foto LAPRESSE) davanti a loro avrebbero la grande occasione di zittire chi critica sempre e a prescindere e arrivare quanto meno a un attaccante che possa fare meglio di Djordjevic e che sia dello stesso livello di Immobile. Un giocatore di livello che possa essere anche una guida, un leader e contagiare gli altri esperti della squadra che deludono quasi sempre negli scontri che contano. Con tutto il rispetto non c'è bisogno di gente come Cerci, Paloschi o Pepito Rossi, ma probabilmente del Gabbiadini della situazione. Un attaccante di questo calibro. El Ghazi, ad esempio, sarebbe stata un'ottima soluzione. A Torino con la Juve si può perdere, ma ci sono modi e modi. Inzaghi in un certo senso con i bianconeri è stato soprattutto tradito da quelli più esperti. Con il Chievo, verosimilmente, tutto si rimetterà in sesto e, forse, la corsa riprenderà. L'occasione però è adesso ed è ghiotta. Per la prima volta Lotito dovrebbe cercare di non fare Lotito e di rischiare, magari fare come altre squadre e prendere un calciatore in prestito per poi acquistarlo a giugno. La Lazio è un'ottima squadra, la sorpresa più bella di questo campionato insieme all'Atalanta, ma c'è la sensazione che manchi ancora qualcosa per fare il salto.