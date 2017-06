Milan, preso Kessie: ora missione Morata. Juve, assalto a Douglas Costa

di Eleonora Trotta

Missione Morata. Il duo Mirabelli-Fassone sarà a Cardiff per incontrare il Real. Un vertice ufficiale, il prossimo sarà Madrid, tra lunedì e martedì. Il Milan, che ha ufficializzato l'acquisto di Kessie, è forte del sì dell'attaccante spagnolo, convinto dal quinquennale da 8 milioni a stagione. Il fascino meneghino è andato però oltre: a Milano, Morata sarebbe l'uomo-copertina della prima campagna acquisti cinese e avrebbe una maglia da titolare nel Paese della sua Alice, fidanzata, fashion blogger e presto moglie. Non un dettaglio da sottovalutare. Il Milan ha deciso di alzare l'offerta al calciatore (dai 5 agli 8 milioni) e, nel contempo, quella alla società iberica, fino a 60 milioni di euro. La concorrenza però non è distante, anzi il Chelsea e lo United (vicino tra l'altro a Perisic) non demordono. Ecco perché il ds Mirabelli lavora sotto traccia anche al piano B, Andrea Belotti.



PIANO BELOTTI

L'attaccante del Torino è un tifoso rossonero doc, corteggiato da mezza Europa e blindato da una clausola di 100 milioni valida solo per l'estero. Il ds Mirabelli potrebbe spingersi sino a 70 milioni. Non poco, ma il patron granata è un osso duro e ha già ricevuto una e-mail dallo Zenit di Mancini. E poi c'è Kalinic, in uscita dalla Fiorentina.

Intanto i tifosi festeggiano l'annuncio di Kessie. Dopo due giorni di visite e controlli approfonditi, il centrocampista ivoriano ha firmato fino al 2019 (2,2 milioni di euro a stagione). Confermata la formula stabilita con l'Atalanta: prestito biennale con obbligo di riscatto (28 milioni+2). La telenovela Donnarumma, invece, durerà ancora. Il Milan vuole una risposta da Mino Raiola entro una settimana alla proposta da 4 milioni a stagione. All'esame delle parti ci sarebbe anche l'inserimento di una clausola o di una percentuale sulla rivendita. Inevitabile però sondare il mercato dei possibili sostituti: Szczesny, per esempio, da tempo nel mirino di Juve e Napoli, è sicuramente un profilo gradito.



VICE HANDANOVIC

L'Inter, invece, ha già depositato il contratto biennale di Daniele Padelli, il nuovo vice-Handanovic. Passando all'attacco, i nomi sul taccuino di Sabatini aumentano con il trascorrere dei giorni. E' spuntato anche Driussi (passaporto italiano), corteggiato da Roma e Samp. Il talento classe '96 del River Plate ha una clausola di 15 milioni di euro. Aggiornamenti pure per il terzino del Nizza, Dalbert: c'è l'offerta da 10 milioni, a fronte di una richiesta di 15 milioni. Restando in Francia, Willy Vainqueur, molto apprezzato in Premier, è finito pure sul taccuino del Galatasaray: il tecnico Tudor, suo estimatore, lo ha segnalato direttamente al direttore sportivo Cenk Ergun. Ma l'Olympique Marsiglia e il calciatore sono molto vicini all'accordo: il tecnico Garcia ha ribadito più volte di voler ripartire proprio dalla conferma di uno dei migliori centrocampisti in Ligue1 per rendimento. Di proprietà della Roma, Vainqueur è valutato circa 3-5 milioni di euro.



BLITZ DOUGLAS COSTA

Anche i dirigenti della Juve lavorano senza sosta. E l'agenda del post-Cardiff è ricca di appuntamenti. Dopo la finale di Champions partirà, infatti, l'assalto a Douglas Costa, duttile esterno offensivo del Bayern Monaco. I contatti con l'entourage del classe '90 non si sono mai interrotti. Il dg Marotta vuole sbaragliare la concorrenza del Psg puntando poi sui rapporti con la società tedesca, consolidati grazie agli affari Coman e Benatia.

