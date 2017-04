Milan, De Sciglio in partenza. Juve in pressing, ma Liverpool e Bayern non mollano

di Eleonora Trotta

L'arrivo della nuova proprietà non ha fatto cambiare idea a Mattia De Sciglio, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, lontani da Milano. Il contratto in scadenza 2018 con il Milan pertanto non sarà prolungato. Un'intenzione che verrà ribadita anche nell'incontro (prossimamente in agenda) tra il suo entourage e il ds Mirabelli. Come è noto, il duttile terzino è seguito con particolare interesse dalla Juventus. Ma le recenti critiche piovute da una parte della tifoseria rossonera hanno generato anche delle riflessioni sul fattore ambientale, tanto da riconsiderare un passaggio in un club europeo. De Sciglio sa che un suo trasferimento all'estero e non a Torino sarebbe più facile da digerire per la curva milanista. Così, secondo le ultime indiscrezioni, il dg Marotta deve fare molta attenzione alle possibili rimonte del Liverpool e del Bayern Monaco. Due società in ottimi rapporti con gli agenti del difensore classe '92, in contatto anche con altri club esteri.

Il Milan chiederà ai procuratori del giocatore di portare presto delle offerte concrete. Ma gli stessi dirigenti meneghini dovranno prima abbassare le pretese: in considerazione della vicina scadenza contrattuale, le proposte per il cartellino del difensore della Nazionale non supereranno i 12 milioni di euro. La Juve, per esempio, ne presenterà una da 10 milioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA